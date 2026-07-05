Giornale di Sicilia: “Caserta promuove Cassandro: «Il Palermo ha preso un giocatore forte»”

L’arrivo di Tommaso Cassandro al Palermo incassa anche l’approvazione di chi lo ha allenato nell’ultima stagione. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex tecnico del Catanzaro Fabio Caserta ha elogiato il nuovo esterno rosanero, sottolineandone sia le qualità tecniche che quelle umane.

Intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Caserta ha descritto Cassandro come un elemento di grande valore per qualsiasi spogliatoio: «Cassandro è un ragazzo eccezionale, anche e soprattutto da un punto di vista umano. È un elemento molto positivo dello spogliatoio, si allena sempre al massimo, è sempre sorridente. Penso che a volte è più importante questo che altre cose anche tattiche».





Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il tecnico ha poi evidenziato la grande duttilità del difensore, capace di adattarsi a più sistemi di gioco: «Può fare benissimo il terzino, è uno che spinge ma sa anche difendere facendo bene le due fasi. Se poi gioca in una difesa a tre, è molto bravo sia come quinto di centrocampo sia come braccetto. Il Palermo prende un giocatore forte, abituato a fare campionati di alta classifica e a essere protagonista».

Come riferisce ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Caserta ha rivelato di aver parlato anche con Filippo Inzaghi del nuovo acquisto: «Con Inzaghi ci siamo sentiti e abbiamo parlato anche di questo. Era molto contento di avere la coppia nel ruolo ma soprattutto di poter contare su due giocatori come Pierozzi e Cassandro».

L’ex allenatore del Catanzaro ha confermato il rapporto di amicizia che lo lega al tecnico rosanero: «Ci sentiamo perché siamo amici e, avendolo allenato, potevo dargli qualche informazione in più anche dal punto di vista umano. Di Cassandro posso solo parlare bene», ha aggiunto nell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia.

Infine, uno sguardo al prossimo campionato di Serie B. Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, Caserta è convinto che il Palermo abbia fatto la scelta giusta confermando Inzaghi: «Il Palermo ha fatto bene a confermare Inzaghi perché è un tecnico forte che ha vinto tanto. Le antagoniste saranno tante, ma il Palermo deve pensare soprattutto a sé stesso per provare a vincere il campionato e tornare in Serie A».