Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B e Serie C continua a muoversi senza sosta, con diverse società impegnate a definire le rispettive rose in vista dell’inizio della preparazione estiva. Come racconta il Corriere dello Sport, il focus è sull’Avellino, vicino a chiudere diversi innesti, ma anche su Pisa e Catanzaro, alle prese con operazioni sia in entrata che in uscita. Il quadro tracciato dal Corriere dello Sport evidenzia un’intensa attività tra trattative, rinnovi e strategie tecniche, mentre il Corriere dello Sport racconta anche le situazioni che coinvolgono Juve Stabia, Benevento e Mantova. Un mercato sempre più dinamico, come emerge ancora dalle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport.

L’Avellino è ormai a un passo dall’ingaggio del portiere Tommaso Martinelli, classe 2005, con la Fiorentina. L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base del prestito e prevede un premio di valorizzazione legato al numero di presenze del giovane estremo difensore, superando così la concorrenza della Sampdoria, dove Martinelli ha militato nella scorsa stagione.





I biancoverdi sono pronti a ufficializzare anche altri due rinforzi provenienti dalla Juventus Next Gen: il terzino sinistro Brando Moruzzi e il centrocampista Giacomo Faticanti, entrambi in arrivo con la formula del prestito. Resta invece in attesa la decisione di Emanuele Pecorino, al quale l’Avellino ha proposto un contratto quadriennale. L’attaccante sta valutando anche altre offerte, ma il club irpino si è già cautelato avviando i contatti con l’Atalanta per Vanja Vlahovic, rientrato dopo l’esperienza allo Spezia.

Sempre in casa Avellino è attesa anche la firma del difensore Riccardo Marchizza, svincolatosi dal Frosinone dopo la scadenza del contratto e pronto a legarsi ai biancoverdi con un accordo biennale.

Il Benevento, invece, prepara il rinforzo per il reparto arretrato con Pietro Beruatto, laterale del Pisa reduce dal prestito allo Spezia.

Sul fronte Juve Stabia, la priorità resta trattenere Nicola Mosti, finito nel mirino di Padova e Sampdoria. Qualora dovesse partire Giuseppe Leone, richiesto da diversi club, il principale candidato a raccoglierne l’eredità sarebbe il brasiliano Lucas Felippe del Potenza, profilo molto gradito al tecnico De Giorgio.

Il Mantova, nel frattempo, continua a monitorare la situazione del difensore Alì Dembélé. Il centrale dovrebbe iniziare il ritiro con il Torino, ma in caso di mancata sistemazione in Serie A potrebbe tornare in prestito in biancorosso.

Anche il Pisa continua a lavorare su più tavoli. Tra gli obiettivi principali figura l’attaccante Fabio Abiuso della Carrarese, autore di un’ottima stagione con 11 reti e 5 assist e già valorizzato da Paolo Bianco ai tempi del Modena. La trattativa procede sottotraccia nonostante la valutazione elevata fissata dal club apuano.

Per la porta il nome caldo resta quello di Alessandro Confente della Juve Stabia. Nonostante sotto contratto ci siano ancora Adrian Semper e Simone Scuffet, la dirigenza toscana è intenzionata a rinnovare il reparto e avrebbe già ipotizzato uno scambio proprio con Scuffet. Nel mirino dei nerazzurri rimane anche Tommaso Marras, attaccante del Mantova.

In casa Catanzaro il lavoro non riguarda soltanto il mercato. Il club giallorosso è infatti impegnato anche nella gestione dei lavori di ristrutturazione dello stadio Ceravolo. La demolizione della Curva Massimo Capraro e della copertura della tribuna sta incidendo sulla programmazione della campagna abbonamenti. In accordo con il Comune, la società valuta l’introduzione di mini-abbonamenti da cinque o sei partite, così da garantire comunque il sostegno della tifoseria durante i lavori.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport racconta come Nicolò Brighenti sia vicino al ritorno al Vicenza per motivi familiari dopo quattro stagioni e 137 presenze con il Catanzaro. Una partenza che aprirebbe nuovi scenari nel reparto difensivo, dove l’unico elemento certo di restare è Matias Antonini.

Il direttore sportivo Ciro Polito ha già bloccato Nicolò Postiglione dal Pineto e continua a seguire i giovani Matteo Cocchi dell’Inter e Mattia Cappelletti del Milan per rinforzare le corsie laterali.

A centrocampo resta aperta la situazione di Simone Pontisso, seguito da Benevento e Verona ma destinatario anche di una proposta di rinnovo. In attacco la Sampdoria ha manifestato interesse per Filippo Pittarello, che però il Catanzaro considera incedibile.

Tra gli altri obiettivi giallorossi figurano Augusto Owusu, centrocampista della Juventus Next Gen, e Filippo Vesentini dell’Union Brescia. Per l’attaccante Antonio Di Nardo, invece, il Frosinone è vicino a chiudere l’operazione con il Pescara.