Ascoli, si valuta un colpo in mediana: Ndoj verso l’addio
L’Ascoli continua a lavorare sul mercato in vista del ritorno in Serie B, con particolare attenzione al centrocampo. Il direttore sportivo Matteo Patti è alla ricerca di un rinforzo per aumentare qualità e alternative a disposizione dell’allenatore Tomei.
La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili e la scelta definitiva arriverà soltanto dopo un confronto con il tecnico, così da individuare il giocatore più adatto al progetto.
Sul fronte uscite, resta in bilico la posizione di Emanuele Ndoj. Il centrocampista, reduce da una stagione con poco spazio, è destinato a lasciare l’Ascoli: secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, una sua permanenza appare al momento molto difficile.