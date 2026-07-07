Corriere dello Sport: “Palermo, corsa agli esterni: Compagnon in pole, restano vive le piste Almqvist, Rui Modesto e Rao”

Con gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, il Palermo si presenterà al ritiro di Santa Cristina Val Gardena con una base già definita. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi potrà iniziare il lavoro con un organico già strutturato, anche se il mercato rosanero è tutt’altro che concluso e ci sono ancora alcune pedine da inserire.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la priorità della dirigenza resta l’acquisto di un esterno offensivo destro, ruolo considerato fondamentale nel 4-2-3-1 dell’allenatore rosanero. In questo senso continua a guadagnare terreno la candidatura di Mattia Compagnon, esterno del Venezia per il quale, dopo i primi contatti tra i due club, il Palermo avrebbe intensificato i dialoghi nelle ultime ore.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti rimane anche Pontus Almqvist del Parma. Lo svedese rappresenta un profilo molto apprezzato per la sua duttilità offensiva e continua a essere una delle principali alternative nel caso in cui la trattativa per Compagnon non dovesse andare a buon fine.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra le ipotesi valutate dal Palermo c’è anche un possibile ritorno di Rui Modesto. L’esterno angolano è rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto da parte del club rosanero, ma Filippo Inzaghi lo stima particolarmente e nelle ultime settimane ci sarebbero stati contatti con la società friulana per verificare la possibilità di aprire una nuova trattativa.

Sul fronte delle alternative resta infine monitorato anche Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli. Tuttavia, prima di un eventuale affondo, il Palermo dovrà attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo degli azzurri, momento in cui sarà deciso il futuro del classe 2005.