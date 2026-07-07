Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis sempre più vicino alla panchina”
Il Palermo è vicino a definire il nuovo allenatore della formazione Primavera. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome in pole position per raccogliere l’eredità di Cristiano Del Grosso è quello di Stefano De Angelis, tecnico romano di 52 anni reduce dall’esperienza alla guida della Primavera del Benevento.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime settimane la dirigenza rosanero ha preso in esame diversi profili per affidare la panchina del settore giovanile, valutando varie candidature prima di restringere il campo.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime ore la posizione di De Angelis si è rafforzata sensibilmente. L’ex allenatore della Primavera del Benevento avrebbe infatti superato la concorrenza degli altri candidati, diventando il principale favorito per guidare i giovani rosanero nella prossima stagione.
Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, salvo sorprese dell’ultima ora, sarà proprio Stefano De Angelis il successore di Cristiano Del Grosso sulla panchina della Primavera del Palermo.