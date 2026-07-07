AIA, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Novità ai vertici dell’Associazione Italiana Arbitri. Daniele Orsato è stato scelto come nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale, l’organismo incaricato delle designazioni arbitrali per i campionati di Serie A e Serie B.

La nomina è stata definita al termine della riunione del Comitato Nazionale dell’AIA, che ha approvato il nuovo organigramma tecnico in vista della stagione 2026/27. Per Orsato si tratta di un nuovo incarico di prestigio dopo l’esperienza maturata alla guida della CAN C e la lunga carriera da direttore di gara ai massimi livelli.


Ad affiancarlo nella nuova Commissione ci saranno anche Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, che completeranno il gruppo di lavoro chiamato a gestire le designazioni dei due principali campionati professionistici italiani

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