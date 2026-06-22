Bandecchi annuncia: «Questa settimana nascerà la nuova Ternana 1925»

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha annunciato la nascita della nuova società calcistica cittadina che ripartirà dal campionato di Serie D.

«Questa notizia è per i cittadini di Terni e, in particolare, per i tifosi appassionati di calcio. Questa settimana nascerà la società nuova Ternana 1925, società sportiva dilettantistica», ha dichiarato Bandecchi.





Il primo cittadino ha poi spiegato come si sia arrivati alla costituzione del nuovo club: «Questo grazie alla concezione che la Futsal Ternana aveva dell’utilizzo del marchio Ternana 1925 e grazie anche al fatto che l’Università Niccolò Cusano è attualmente proprietaria della squadra femminile della Ternana, che milita in Serie A e che si chiama Ternana Calcio 1925, nome che poi io, per simpatia, ho modificato in Ternana Women».

Infine, Bandecchi ha ufficializzato la ripartenza del calcio cittadino: «Nascerà la nuova Ternana 1925. Questa è la grande notizia per i cittadini di Terni: la Ternana ripartirà dalla Serie D».