Mondiale 2026, Messi trascina l’Argentina: Austria ko 2-0

L’Argentina supera l’Austria per 2-0 e si affida ancora una volta al suo uomo simbolo, Lionel Messi. Il capitano dell’Albiceleste è stato decisivo con una doppietta che ha permesso alla nazionale di Lionel Scaloni di conquistare una vittoria meritata.

Dopo aver fallito un calcio di rigore nei primi minuti di gioco, Messi ha saputo reagire da campione. Al 38′ ha sbloccato il risultato con un preciso sinistro rasoterra su assist di Facundo Medina, battendo Alexander Schlager e portando avanti l’Argentina.





Nel secondo tempo l’Austria ha provato a reagire senza però riuscire a trovare il pareggio. Nel finale, in pieno recupero, è arrivato il sigillo definitivo ancora firmato Messi. Al 95′ il numero 10 argentino ha sfruttato una respinta della difesa avversaria e da pochi passi ha depositato in rete il pallone del 2-0.

Una doppietta che conferma ancora una volta la straordinaria importanza di Messi per l’Argentina e che arricchisce ulteriormente una carriera già leggendaria.