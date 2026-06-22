Messi da record: è il miglior marcatore di sempre ai Mondiali

Lionel Messi continua a scrivere pagine indimenticabili della storia del calcio. Con il gol segnato contro l’Austria, il capitano dell’Argentina è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, raggiungendo quota 17 reti e superando definitivamente Miroslav Klose, fermo a 16.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi per la stella argentina, che aveva fallito un calcio di rigore al 9’. Tuttavia, Messi ha saputo reagire da campione: al 38’ ha trovato il gol del riscatto con un preciso sinistro rasoterra su assist di Facundo Medina.





Grazie a questa rete, il numero 10 dell’Albiceleste si è preso il primo posto in una classifica prestigiosa che vede alle sue spalle Klose, Ronaldo “Il Fenomeno”, Gerd Müller e Kylian Mbappé. Un altro record che conferma la grandezza di Messi e il suo posto tra le leggende assolute del calcio mondiale.