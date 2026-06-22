Sampdoria, Corradi a un passo dalla firma: pronto un biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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La Sampdoria è sempre più vicina a definire l’arrivo di Bernardo Corradi sulla propria panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex attaccante sarebbe ormai a un passo dall’inizio della sua nuova avventura in blucerchiato.

Corradi, fino al termine della scorsa stagione, ha fatto parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan. Conclusa l’esperienza in rossonero, il tecnico toscano è ora pronto a intraprendere un nuovo percorso da protagonista.


Sempre secondo quanto riportato da Sky sport, l’accordo del tecnico con la Sampdoria sarebbe in fase di definizione e prevederebbe un contratto della durata di due anni. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca appare sempre più vicina.

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