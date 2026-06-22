Padova, Papù Gomez verso l’addio: l’argentino escluso dai programmi futuri
Si avvia verso la conclusione l’avventura di Alejandro Gómez con il Calcio Padova. Secondo quanto riportato da “Sky sport”, il club biancoscudato avrebbe infatti comunicato all’entourage del giocatore la decisione di non puntare su di lui per il futuro, escludendolo di fatto dai programmi tecnici in vista della prossima stagione.
Una scelta che arriva nonostante la volontà manifestata nei giorni scorsi dallo stesso Papu Gómez, che aveva espresso il desiderio di proseguire la propria esperienza a Padova fino alla naturale scadenza del contratto.
La comunicazione della società apre ora nuovi scenari per il futuro dell’ex attaccante di Atalanta e Sevilla, che dovrà valutare le possibili opzioni per il prosieguo della propria carriera. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi sulla vicenda.