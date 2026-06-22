Padova, Papù Gomez verso l’addio: l’argentino escluso dai programmi futuri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Si avvia verso la conclusione l’avventura di Alejandro Gómez con il Calcio Padova. Secondo quanto riportato da “Sky sport”, il club biancoscudato avrebbe infatti comunicato all’entourage del giocatore la decisione di non puntare su di lui per il futuro, escludendolo di fatto dai programmi tecnici in vista della prossima stagione.

Una scelta che arriva nonostante la volontà manifestata nei giorni scorsi dallo stesso Papu Gómez, che aveva espresso il desiderio di proseguire la propria esperienza a Padova fino alla naturale scadenza del contratto.


La comunicazione della società apre ora nuovi scenari per il futuro dell’ex attaccante di Atalanta e Sevilla, che dovrà valutare le possibili opzioni per il prosieguo della propria carriera. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Altre notizie

diamanti

Cesena, spunta l’idea Diamanti per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Cagliari in pole per Aebischer

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
be2341550f425b619d0e005bde436b21-42702-oooz0000

Padova, interesse per Kouadio della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
8379093_pckg_20240927_15631249

Avellino, due club di Serie C su Armellino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
bedin

Lega Serie B: “Bedin rilancia il calcio italiano: «Basta parlare di problemi, servono obiettivi e soluzioni»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo catanzaro 3-2 (153) corona

La Salernitana punta Corona: Faggiano chiede il giovane attaccante al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
727314256_1601292728180486_2405133332455700588_n

Juve Stabia, Stefanelli verso il ruolo di ds. In panchina pronta la scelta De Giorgio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Palermo Entella 3-0 (55) Joronen

Palermo, Joronen resta in rosanero: trovato l’accordo per il rinnovo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
ROMANO

Il Messaggero: “Palermo e Bologna su Romano: la Roma chiede 8 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
tonoli

Il Resto del Carlino: “Tonoli, è asta. C’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 090005

Tuttosport: “Palermo, torna di moda Hernani. Inzaghi spinge per il brasiliano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 083655

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, Corradi in pole per la panchina: il club accelera per il nuovo corso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026

Ultimissime

palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Padova, Papù Gomez verso l’addio: l’argentino escluso dai programmi futuri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 195218

Mondiale 2026: Argentina avanti 1-0 sull’Austria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
diamanti

Cesena, spunta l’idea Diamanti per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Simonelli

Simonelli su Malagò presidente FIGC: «Sono certo che saprà dare un contributo determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Cagliari in pole per Aebischer

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026