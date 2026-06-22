Mondiale 2026: Argentina avanti 1-0 sull’Austria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Si conclude il primo tempo della sfida del Mondiale 2026 tra Argentina e Austria. All’intervallo è l’Albiceleste a condurre per 1-0, al termine di una prima frazione ben gestita e caratterizzata da un netto predominio nel possesso e nella costruzione del gioco.

La squadra di Lionel Scaloni parte forte e al 6′ conquista un calcio di rigore grazie a Lautaro Martínez. Dal dischetto si presenta Lionel Messi, che però non riesce a sbloccare il risultato calciando fuori.


L’Argentina continua a spingere alla ricerca del vantaggio, mantenendo il controllo delle operazioni e creando diverse situazioni pericolose. Il gol che rompe l’equilibrio arriva al 38′: Messi finalizza al meglio l’assist di Medina e supera Schlager, firmando l’1-0 con cui si chiude il primo tempo.

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