Mondiale 2026: Argentina avanti 1-0 sull’Austria dopo i primi 45

Si conclude il primo tempo della sfida del Mondiale 2026 tra Argentina e Austria. All’intervallo è l’Albiceleste a condurre per 1-0, al termine di una prima frazione ben gestita e caratterizzata da un netto predominio nel possesso e nella costruzione del gioco.

La squadra di Lionel Scaloni parte forte e al 6′ conquista un calcio di rigore grazie a Lautaro Martínez. Dal dischetto si presenta Lionel Messi, che però non riesce a sbloccare il risultato calciando fuori.





L’Argentina continua a spingere alla ricerca del vantaggio, mantenendo il controllo delle operazioni e creando diverse situazioni pericolose. Il gol che rompe l’equilibrio arriva al 38′: Messi finalizza al meglio l’assist di Medina e supera Schlager, firmando l’1-0 con cui si chiude il primo tempo.