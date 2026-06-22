Cesena, spunta l’idea Diamanti per la panchina
Prende quota una nuova pista per la panchina del Cesena FC. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli attraverso i propri canali social, il nome di Alessandro Diamanti sarebbe tra le idee valutate dal club bianconero per la guida tecnica della squadra.
Per l’ex fantasista del Palermo si tratterebbe di una possibile occasione importante nel percorso da allenatore. Attualmente, infatti, Diamanti sta maturando esperienza nel settore giovanile del Melbourne City.