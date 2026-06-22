Simonelli su Malagò presidente FIGC: «Sono certo che saprà dare un contributo determinante»

In seguito all’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente FIGC, ha espresso il suo pensiero il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.

«L’elezione di Giovanni Malagò alla Presidenza della FIGC rappresenta un risultato che accogliamo con grande soddisfazione – ha dichiarato Simonelli -. I Club di A avevano sottoscritto con convinzione la sua candidatura, riconoscendone le qualità umane, istituzionali e manageriali »





Il presidente della Lega Serie A esprime parole di stima nei confronti di Malagò: «A lui va la nostra piena fiducia, insieme al sostegno leale e responsabile della Lega Calcio Serie A. Al Presidente Malagò rivolgo le più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende»

Infine, Simonelli non ha dubbi: «Sono certo che saprà dare un contributo determinante per rilanciare l’intero movimento calcistico italiano»