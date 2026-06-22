Pisa, Cagliari in pole per Aebischer

Il futuro di Michel Aebischer potrebbe essere lontano dal Pisa. Il centrocampista svizzero, arrivato la scorsa estate dal Bologna FC 1909 con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, avrebbe manifestato la volontà di misurarsi in uno dei cinque principali campionati europei, aprendo così alla possibilità di una cessione.

Reduce da una stagione da 35 presenze, impreziosita da un gol e due assist, Aebischer ha attirato l’interesse di diversi club tra Serie A e Bundesliga. In Italia sulle sue tracce ci sarebbero Cagliari, Genoa e Sassuolo, mentre dalla Germania monitorano la situazione Augsburg e Amburgo.





Secondo quanto riportato da Daniele Longo per Calciomercato.com, il Cagliari sarebbe attualmente il club più avanti nella corsa al giocatore. I rossoblù avrebbero avviato una trattativa con il Pisa per portare il centrocampista in Sardegna, con un’operazione che potrebbe chiudersi sulla base di circa 5 milioni di euro.

Una cifra importante per le casse nerazzurre, che potrebbe essere successivamente reinvestita per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.