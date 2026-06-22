Padova, interesse per Kouadio della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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In vista del prossimo campionato di Serie B, il Padova si muove sul mercato per rinforzare la rosa ha disposizione di mister Calabro, nuovo tecnico biancoscudato.

Secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it”, i biancorossi in queste ore hanno aperto un canale con la Fiorentina per il difensore italiano classe 2006, Eddy Kouadio, oggetti dei desideri del club. Il calciatore ha disputato la scorsa stagione con la primavera viola, esordendo anche in prima squadra.


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