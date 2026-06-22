Benevento, doppio colpo in chiusura: Ceresoli e Schimmenti vicini al giallorosso

Il Benevento accelera sul mercato e si prepara a regalare ad Antonio Floro Flores i primi rinforzi della nuova stagione. Il direttore sportivo Emanuele Padella è già al lavoro per costruire una rosa competitiva e avrebbe definito due operazioni in entrata.

La prima riguarda Andrea Ceresoli. Il difensore, dopo non essere stato riscattato dall’Atalanta, è destinato a tornare nel Sannio con la formula del prestito. Una soluzione che consentirà al giocatore di proseguire il proprio percorso di crescita e di trovare continuità in Serie B.





Vicino alla chiusura anche l’arrivo di Emanuele Schimmenti. L’esterno offensivo, già seguito dal Benevento durante la sessione invernale di mercato, si svincolerà dal Potenza e approderà in giallorosso a parametro zero a partire dal prossimo luglio.

Due operazioni che confermano la volontà del club sannita di muoversi con decisione sul mercato per mettere a disposizione di Floro Flores una squadra pronta ad affrontare al meglio il prossimo campionato.