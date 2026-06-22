Prima pagina Giornale di Sicilia: “Assalto alla nuova manovra”

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Regione, le richieste di spesa valgono il doppio del budget. Vertice di maggioranza

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Allo Zen avvertimenti senza fine”

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