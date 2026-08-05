Prima pagina Repubblica Palermo: “Varchi divide il centrodestra”

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La Russa rassicura Lagalla

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Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il battesimo della manovra”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Capitano per sempre”

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Prima pagina Tuttosport: “Lacrime e orgoglio”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Comune, scatta il piano sicurezza”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Strefezza”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ancora due dispersi nel crollo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giravolta Leao”

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Repubblica: “Palermo, Strefezza completa gli Over: ora il mercato passa dalle cessioni”

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Repubblica: “Rosa, pieno di affetto in Australia”

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Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Gyasi restano sempre sotto esame”

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Giornale di Sicilia: “Il ricordo e l’affetto dei tifosi, l’Australia emoziona Inzaghi”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di scegliere la spalla di Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026