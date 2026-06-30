Spezia, in arrivo la risoluzione con Luca D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
d'angelo spezia

Le strade dello Spezia e di Luca D’Angelo sono ormai destinate a separarsi. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolo Schira, è infatti in arrivo la risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico e il club ligure, che metterà fine al rapporto.

La definizione della risoluzione è attesa nelle prossime ore e sancirà ufficialmente la conclusione dell’avventura dell’allenatore sulla panchina bianconera. Per lo Spezia si aprirà così una nuova fase, con il club al lavoro per individuare il profilo a cui affidare la guida tecnica in vista della prossima stagione


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