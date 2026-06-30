Vicenza, Corazza si presenta: «Qui per fare uno step importante. Obiettivi? Conquistare la salvezza»

Dopo il suo arrivo al Vicenza, Tommaso Corazza si è presentato oggi in conferenza stampa, parlando della sua scelta di vestire la maglia biancorossa e lanciando uno sguardo agli obiettivi per la prossima stagione.

«Innanzitutto ci tengo a ringraziare il direttore e la società per la fiducia, perché fin da subito mi hanno fatto sentire davvero corteggiato e questa è stata una cosa molto importante. Alla fine ho deciso di accettare perché il Vicenza è una piazza storica, nella quale hanno giocato grandi campioni come Paolo Rossi e Roberto Baggio. Per me rappresenta uno step importante e spero di fare bene con questi colori, soprattutto insieme alla squadra»





Corazza ha fatto chiarezza su quale sia il suo ruolo: «Sono un esterno a tutta fascia. Posso giocare anche da terzino o da quinto, ma per me è indifferente essere impiegato a destra o a sinistra. Il fatto di giocare sul lato mancino pur essendo destro non nasce da una necessità, semplicemente nel tempo è piaciuto il mio modo di interpretare quel ruolo. Non ho una preferenza particolare».

E su gli obiettivi per questa stagione: «Adesso è ancora presto per parlare di obiettivi precisi. Sicuramente il primo è conquistare la salvezza il prima possibile, poi vedremo cosa succederà. La Serie B è un campionato molto particolare e può davvero accadere di tutto»

Infine, Corazza rivela a quale giocatore si ispira: «Ce ne sono diversi. Mi è sempre piaciuto Alessandro Florenzi per la sua duttilità e per la carriera che ha costruito. Guardando ai giocatori attuali, invece, mi piacciono molto Pedro Porro e João Cancelo»