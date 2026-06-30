Avellino, trovata l’intesa con la Fiorentina per Kouadio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Kouadio

L’Avellino continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e punta con decisione su Christ Kouadio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club irpino ha raggiunto una base d’intesa con la Fiorentina per il trasferimento del giovane difensore.

Per chiudere definitivamente l’operazione manca soltanto l’ultimo via libera del calciatore, chiamato a dare il proprio assenso al trasferimento. Una volta ottenuto il sì di Kouadio, l’affare potrà essere definito e formalizzato.


L’Avellino resta quindi fiducioso e attende il via libera definitivo del difensore viola per mettere a segno un nuovo innesto in vista del prossimo campionato.

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