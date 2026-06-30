Vicenza, Marchizza del Frosinone a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

l Vicenza continua a muoversi con grande intensità sul mercato dopo la promozione in Serie B, lavorando su più operazioni sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda la difesa, come riportato da Trivenetogoal.it, è ormai ai dettagli la trattativa con il Frosinone per Riccardo Marchizza. Il centrale è vicino a un trasferimento a titolo definitivo e sarebbe pronto a legarsi al club di Renzo Rosso con un contratto triennale. L’operazione appare in dirittura d’arrivo, con la concorrenza della Sampdoria ormai sullo sfondo.


Parallelamente, il Vicenza resta in attesa di sviluppi per Massimo Moncini, in uscita dal Bari dopo la retrocessione in Serie C. L’attaccante potrebbe liberarsi grazie a una clausola presente nel suo contratto e, in caso di fumata bianca, è pronto a firmare un accordo biennale con il club biancorosso

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