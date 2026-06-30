TMW: “Contatti in corso per il ritorno di Rui Modesto in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (61) rui modesto

Il Palermo è attivo sul mercato per rinforzare le corsie esterne. Il ds Carlo Osti continua a lavorare per il ritorno in rosanero di Rui Modesto, attualmente di proprietà dell’Udinese.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, sono in corso i contatti tra i due club per un possibile ritorno del giocatore in maglia rosanero. La trattativa è in fase di lavorazione e al momento non è ancora definita la formula dell’operazione.


L’Udinese, infatti, sarebbe orientata a cedere il calciatore a titolo definitivo, mentre il Palermo sta valutando le condizioni per capire la fattibilità dell’affare. I dialoghi restano aperti e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l’operazione potrà entrare nel vivo.

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