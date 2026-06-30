Sampdoria, Gartenmann in città e pronto per la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Dopo l’arrivo in città e le visite mediche di rito, Stefan Gartenmann è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore svizzero-danese, classe 1997 e svincolato dal Ferencvaros, ha già completato gli accertamenti clinici, che sono stati particolarmente approfonditi anche a causa di un precedente problema al ginocchio accusato a dicembre.


Ora, , il giocatore è pronto a firmare un contratto biennale con il club blucerchiato, diventando il primo rinforzo della nuova gestione tecnica.

 

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