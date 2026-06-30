Catanzaro, il Como spinge per Liberali: incontro in programma domani

Il futuro di Mattia Liberali potrebbe presto definirsi. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, è infatti previsto per domani un incontro tra Como e Catanzaro per discutere del classe 2007, uno dei giovani talenti più interessanti del panorama italiano.

Nel confronto, il club lombardo avrà un dialogo anche con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, con l’obiettivo di trovare un’intesa e provare a chiudere l’operazione. Per Liberali sarebbe già pronto un contratto di lungo periodo, fino al 2031, a testimonianza della volontà di puntare con decisione sul suo futuro.



