Sudtirol, Stabile e Vernier verso la firma

Il Sudtirol è pronto a rinforzare il reparto arretrato con un doppio colpo di mercato. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Il club altoatesino è infatti alle firme per Giacomo Stabile, difensore di proprietà dell’Inter U23, e Marco Varnier, reduce dall’esperienza con la Juve Stabia.

Per Stabile si tratta di un trasferimento in prestito. Il centrale classe 2005 ritroverà il direttore sportivo Matteo Lovisa, che lo aveva già avuto a disposizione durante la sua esperienza alla Juve Stabia nella scorsa stagione.





Varnier, invece, approderà in biancorosso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con le vespe. Il difensore classe 1998 è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra di Davide Possanzini, con l’ufficialità dell’operazione attesa nelle prossime ore.