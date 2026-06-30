Empoli, quattro addii a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
haas

L’Empoli ha ufficializzato la separazione da quattro calciatori in scadenza di contratto. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club toscano ha salutato Nicolas Haas, Simone Romagnoli, Tyronne Ebuehi e Manuel Gasparini, che dal 30 giugno sono diventati svincolati.

Nel comunicato, la società ha ringraziato i quattro giocatori per il contributo offerto durante la loro esperienza in maglia azzurra, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera.


Tra gli addii spiccano quelli di Haas ed Ebuehi, protagonisti nelle scorse stagioni ma condizionati da diversi problemi fisici, mentre la separazione da Romagnoli e Gasparini era maggiormente attesa, anche alla luce delle scelte tecniche e delle strategie del club.

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