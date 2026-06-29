Bari, prende quota il ritorno di Mignani

Il Bari valuta il clamoroso ritorno di Michele Mignani sulla panchina biancorossa. Dopo essere stato accostato a diverse squadre di Serie B, l’ex tecnico del Cesena potrebbe ripartire dalla Serie C per guidare la rinascita del club pugliese, reduce dalla retrocessione.
Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo direttore generale Pierpaolo Marino starebbe prendendo seriamente in considerazione il profilo dell’allenatore genovese, protagonista di una delle pagine più emozionanti della recente storia del Bari. Mignani, infatti, aveva condotto i biancorossi fino a un passo dalla promozione in Serie A nella stagione 2022/23, sfumata soltanto nei minuti finali della doppia sfida playoff contro il Cagliari.
Al momento si tratta di una suggestione di mercato, ma il legame tra Mignani e l’ambiente barese resta molto forte. Un suo ritorno rappresenterebbe una scelta di continuità e potrebbe riaccendere l’entusiasmo di una piazza chiamata a ripartire con l’obiettivo di tornare immediatamente tra i cadetti.