Mantova protagonista sul mercato: nel mirino Proromo e Spinaccè

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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Il Mantova continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione di Serie B. Il direttore sportivo Fabio Brutti è al lavoro per consegnare a Francesco Modesto una rosa giovane e competitiva, puntando su alcuni dei migliori talenti emergenti del panorama italiano.

Tra le trattative più avanzate c’è quella per Filippo Vesentini, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Union Brescia, reduce dall’esperienza tra Brescia e Renate. I biancorossi sembrano aver superato la concorrenza di Virtus Entella e Catanzaro e sono vicini alla chiusura dell’operazione. Per l’attacco resta forte anche l’interesse per Federico Chinetti, classe 2005 del Como, protagonista nell’ultima stagione con il Trento grazie a cinque gol e sei assist.


Brutti guarda però con attenzione anche ai prospetti del 2006. Sul taccuino del ds figurano il centrocampista Tommaso Proromo dell’Ancona e l’attaccante Matteo Spinaccè dell’Inter, reduce da una stagione positiva con l’Under 23 nerazzurra, impreziosita da sei reti in Serie C e dall’esordio con la prima squadra in Coppa Italia. Due profili di prospettiva che confermano la volontà del Mantova di investire sul futuro.

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