Bari, UFFICIALE: Rastelli è il nuovo allenatore
Nuovo volto in panchina per il Bari. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo come nuovo allenatore di Massimo Rastelli, che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il tecnico ha firmato un contratto di un anno, con opzione di rinnovo in caso di promozione.
Questo il comunicato del club:
“SSC Bari dà il benvenuto a Massimo Rastelli, che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il Club di via Torrebella fino al giugno ‘27 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Massimo Rastelli arriva a Bari per mettere a disposizione della Società e della squadra la sua competenza, la sua determinazione e la sua conoscenza del calcio, unite all’etica del lavoro che lo contraddistingue. Al Mister l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la SSC Bari”