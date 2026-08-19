Gazzetta dello Sport: “Verona, mercato scatenato: torna Dawidowicz e spunta Iannoni. Pisa, chiuso Correia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Il Verona accelera sul mercato e aggiunge nuovi tasselli alla rosa di Baroni. Dopo l’arrivo di Nunzio Lella dal Venezia nell’operazione che ha portato Montipò nella direzione opposta, il club scaligero ha ufficializzato anche il ritorno di Pawel Dawidowicz.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore torna a Verona da svincolato dopo l’esperienza al Rakow. Per il centrocampo, invece, prende corpo anche la pista che conduce a Edoardo Iannoni, che potrebbe essere inserito come contropartita nell’eventuale trasferimento di Belghali al Sassuolo.


“Südtirol, colpo Rispoli”

Continua la profonda trasformazione del Südtirol. Il club altoatesino ha definito l’arrivo in prestito dal Como di Fabio Rispoli, reduce dall’esperienza con il Catanzaro.

Novità anche per l’Ascoli, che ha scelto di affidare le chiavi del centrocampo all’esperienza di Federico Ricci, svincolato dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria.

Tra le altre operazioni ufficiali segnalate dalla Gazzetta dello Sport figurano il ritorno di Fabio Maistro alla Juve Stabia e il trasferimento in prestito di Acquah dal Torino al Modena.

“Pisa, fatta per Correia. Si lavora allo scambio Petagna-Touré”

Particolarmente attivo il Pisa, che ha chiuso l’operazione per Omar Correia dalla Juve Stabia. I nerazzurri continuano parallelamente a lavorare con il Monza per uno degli affari più importanti di questa fase del mercato.

Sul tavolo resta infatti lo scambio tra Andrea Petagna e Idrissa Touré. Il dialogo tra Pisa e Monza prosegue con l’obiettivo di trovare la formula definitiva dell’operazione.

“Empoli, il Watford piomba su Shpendi”

Potrebbe aprirsi invece una pista inglese per Stiven Shpendi. Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, sull’attaccante dell’Empoli sono finiti gli occhi del Watford, allenato dall’ex tecnico del Palermo Alessio Dionisi, che conosce bene il centravanti albanese.

Movimento in uscita anche per la Cremonese: Sanabria è destinato a lasciare il club per trasferirsi in Brasile, all’Internacional di Porto Alegre.

Il mercato della Serie B entra così in una fase sempre più calda: il Verona continua a rinforzarsi, il Pisa sistema il centrocampo con Correia e lavora per Petagna, mentre per Shpendi potrebbe aprirsi la strada verso l’Inghilterra.

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