Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione in tv”
La Serie B si prepara ad alzare il sipario sulla sua 95ª edizione e lo fa partendo da numeri importanti. A due giorni dall’inizio del campionato, l’attesa dei tifosi ha già prodotto un risultato storico: oltre 118mila abbonamenti sottoscritti complessivamente nelle venti città della cadetteria.
Come scrive Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, si tratta peraltro di un dato ancora parziale, considerando che in quasi tutte le piazze le campagne abbonamenti resteranno aperte. Il traguardo raggiunto rappresenta già il record di fidelizzazione negli stadi dall’istituzione della Lega B, avvenuta nella stagione 2009-2010.
“Serie B sempre più italiana: l’80% dei tesserati è azzurro”
Non è soltanto il pubblico a caratterizzare la nuova stagione. Il campionato conferma infatti una forte presenza di calciatori italiani.
Secondo i dati aggiornati al 17 agosto e riportati da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, degli 834 calciatori con contratto professionistico nelle venti società, l’80% è di nazionalità italiana.
Particolarmente significativa anche la componente giovanile: 192 calciatori, pari al 23% del totale, sono Under 21 eleggibili per le Nazionali giovanili, mentre gli Under 23 sono 298, pari al 36%.
Numeri che fotografano una Serie B sempre più orientata verso la valorizzazione del patrimonio calcistico italiano e dei giovani.
“Serie B, cambia anche la produzione televisiva”
Novità importanti riguarderanno anche il modo in cui il campionato sarà raccontato in televisione. Come sottolinea ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, verrà migliorata la produzione delle partite trasmesse da Dazn, titolare dei diritti, e da La B Channel, il canale della Lega B distribuito attraverso Amazon.
Su ogni campo saranno utilizzate otto telecamere, grazie all’introduzione di una camera posizionata sul lato opposto rispetto alla tribuna principale e di due microcamere collocate dietro le porte.
Queste ultime produrranno immagini che potranno essere utilizzate anche dal Var.
“Vicenza-Catanzaro inaugura il nuovo format”
Per i big match la copertura sarà ancora più ampia. Una partita per ogni giornata verrà infatti prodotta utilizzando dieci telecamere, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la qualità delle immagini offerte agli spettatori.
Il primo incontro a beneficiare della nuova produzione sarà proprio Vicenza-Catanzaro, gara inaugurale della 95ª edizione del campionato.
Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la nuova Serie B parte quindi da tre elementi significativi: record di abbonamenti, forte presenza di calciatori italiani e un prodotto televisivo ulteriormente potenziato. Numeri e novità che accompagnano l’attesa verso il primo calcio d’inizio della stagione.