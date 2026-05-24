L’ex rosa Joao Silva: «Pensavo che il Palermo andasse in Serie A»

L’ex rosanero Joao Silva ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb commentando la retrocessione del Bari e soffermandosi anche sul campionato di Serie B e sul Palermo.

«Mi dispiace tanto per il Bari, davvero. Sono triste», ha dichiarato Joao Silva. «Parliamo del Bari. Storia, tradizione. Una tifoseria fantastica, uno stadio da Serie A. Se guardiamo questo la retrocessione è triste sotto tutti i punti di vista. E anche per la Serie B che perde un club prestigioso».





L’ex attaccante rosanero ha poi analizzato la stagione dei pugliesi: «Guardavo la classifica e via via la squadra dava l’idea di non poter risalire la china. Non so cosa sia successo. Sicuramente sono molto dispiaciuto. Sono mancate cattiveria e rabbia. Poi il campionato di B è migliorato molto, non puoi permetterti di mollare. Ad esempio pensavo che il Palermo andasse in Serie A, invece ha perso il confronto con il Catanzaro. La B è tosta».

Sulla ripartenza del Bari, Silva ha aggiunto: «Non ho mai giocato la C, ma immagino sia tosta. Serviranno investimenti giusti per risalire il prima possibile. La gente di Bari vuole tornare subito lassù».

Infine, una battuta sul suo futuro: «Gioco in Serie B, in Portogallo. Ho un altro anno di contratto. Mai dire mai, ma ho un contratto e sto bene qui».