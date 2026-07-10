Palermo, primo giorno di ritiro: incontro tra abbracci e volti sorridenti (VIDEO)

È iniziata ufficialmente l’avventura del Palermo in ritiro. Prima ancora di scendere in campo per il primo allenamento, i rosanero si sono ritrovati nella sede del ritiro, dando il via alla nuova stagione in un clima che sembra già molto positivo.

Nel video pubblicato dal club sui propri canali social si vedono i primi incontri tra giocatori e staff: strette di mano, abbracci e volti sorridenti accompagnano l’arrivo dei calciatori, felici di ritrovarsi dopo la pausa estiva. Un filmato che racconta l’entusiasmo e la serenità con cui il gruppo ha iniziato il nuovo percorso.





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