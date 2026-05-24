Giornale di Sicilia: “Palermo, uno stadio da record: il pubblico rosanero è già da Serie A”

Il Palermo non è riuscito a conquistare la promozione, ma il Barbera si è confermato ancora una volta un impianto da categoria superiore. Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Massimiliano Radicini, il pubblico rosanero ha rappresentato per tutta la stagione uno dei punti di forza più solidi dell’intero progetto targato City Football Group.

Numeri, atmosfera e partecipazione raccontano infatti di una piazza che continua a vivere il Palermo con passione da Serie A. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Barbera abbia registrato presenze straordinarie durante tutto il campionato, trascinando la squadra soprattutto nei momenti più delicati della stagione.





L’ultima fotografia simbolica è quella della semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro. Nonostante il pesante 3-0 subito all’andata al Ceravolo e una qualificazione ormai complicatissima, il pubblico rosanero ha risposto presente riempiendo completamente l’impianto di viale del Fante. Sugli spalti erano presenti 33.286 spettatori, nuovo record stagionale del Barbera, superiore anche alle 32.922 presenze registrate contro il Modena.

Secondo il Giornale di Sicilia, il dato più significativo resta però la media finale stagionale: 27.822 tifosi a partita, la migliore dell’intera Serie B e nettamente superiore rispetto alle altre piazze del campionato cadetto.

Ma il confronto che più impressiona, evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, è quello con la Serie A. Analizzando le medie spettatori della massima categoria, il Palermo occuperebbe addirittura l’ottavo posto nella graduatoria nazionale, davanti a club storici stabilmente presenti in Serie A come Bologna, Atalanta, Fiorentina, Parma e Torino.

La risposta del pubblico nella serata contro il Catanzaro ha rappresentato il simbolo di una tifoseria che continua a credere nel progetto nonostante la delusione per l’ennesima eliminazione playoff. Lo stadio pieno fino all’ultimo posto disponibile, infatti, ha dimostrato ancora una volta il forte legame tra squadra e città.

Il successo per 2-0 contro i calabresi non è bastato per conquistare la finale, ma ha lasciato la sensazione di una squadra capace almeno di provarci fino all’ultimo minuto, spinta proprio dall’energia del Barbera.

Per il Giornale di Sicilia esiste dunque una certezza dalla quale ripartire: il Palermo possiede già un pubblico da Serie A. E proprio dal rapporto tra tifoseria, stadio e squadra dovrà nascere la nuova rincorsa alla promozione.