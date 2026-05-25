Corriere dello Sport: “Ranocchia guida la mediana, Pohjanpalo certezza assoluta: il Palermo riparte dai suoi leader”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

Il Palermo di Filippo Inzaghi ripartirà da alcune certezze distribuite in tutti i reparti del campo. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non sarà soltanto la difesa a rappresentare la base del nuovo progetto rosanero, ma anche centrocampo e attacco avranno uomini chiamati ad alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra.

Tra i punti fermi della mediana spicca il nome di Ranocchia. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, il centrocampista sarà uno degli uomini chiave del nuovo Palermo e avrà il compito di garantire qualità, personalità e continuità in mezzo al campo. Inzaghi punta molto sulle sue caratteristiche per dare equilibrio e costruzione alla manovra rosanero.


Accanto a lui ci sarà spazio anche per Palumbo, destinato quasi certamente ad agire ancora sulla trequarti. Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, evidenzia come il giocatore venga considerato fondamentale per collegare centrocampo e attacco grazie alla sua capacità di creare superiorità e inventare gioco negli ultimi metri.

In avanti, invece, i riflettori saranno puntati soprattutto su Johnsen e Pohjanpalo. Il primo rappresenta una delle scommesse più importanti della prossima stagione. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo non è ancora riuscito a mostrare pienamente il proprio potenziale nei primi mesi vissuti a Palermo, ma con un sistema basato sugli esterni offensivi potrebbe finalmente trovare la definitiva consacrazione in maglia rosanero.

Diverso il discorso relativo a Pohjanpalo, che viene considerato una garanzia assoluta. I 25 gol messi a segno dall’attaccante finlandese rappresentano infatti la principale certezza offensiva dalla quale il Palermo vuole ripartire. Il Corriere dello Sport, attraverso il pezzo firmato da Antonio La Rosa, sottolinea come la società intenda costruire una squadra ancora più competitiva proprio attorno al proprio bomber, autentico trascinatore dell’ultima stagione.

Per Inzaghi, dunque, la missione sarà chiara: valorizzare al massimo i leader tecnici già presenti in rosa e costruire attorno a loro un Palermo capace di puntare con decisione ai vertici della Serie B.

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