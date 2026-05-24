Corriere dello Sport: “Palermo, si riparte dalle conferme. Gyasi resta, Inzaghi spinge per Rui Modesto”
Il Palermo pensa già alla prossima stagione e, secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una delle priorità sarà dare continuità al progetto tecnico dopo l’eliminazione dai playoff.
Ripartire dalla stessa struttura tecnica, evidenzia il Corriere dello Sport, permetterebbe al club rosanero di non perdere tempo e lavorare subito sulle correzioni necessarie per costruire una squadra ancora più competitiva.
Per quanto riguarda la rosa, il primo tassello già definito è quello di Gyasi: il giocatore resterà al Palermo grazie all’obbligo di riscatto non legato ai risultati stagionali. Situazione diversa invece per Veroli e Giovane, sui quali il club dovrà ancora prendere una decisione definitiva.
Secondo il Corriere dello Sport, Rui Modesto farà momentaneamente ritorno all’Udinese dopo la fine del prestito, ma Filippo Inzaghi spingerebbe per trattenerlo ancora in rosanero. Il Palermo sarebbe infatti intenzionato a trattare con il club friulano per riportare l’esterno in Sicilia anche nella prossima stagione.