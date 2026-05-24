Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia modulo. Osti attende la decisione del City Group”

Il Palermo riparte dalle certezze e da una convinzione chiara: quanto fatto quest’anno non basta per conquistare la Serie A. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo l’ennesima eliminazione ai playoff il club rosanero è chiamato a correggere gli errori e costruire una squadra ancora più competitiva per evitare una nuova “trappola” spareggi.

Secondo il Corriere dello Sport, la posizione di Filippo Inzaghi non sarebbe mai stata realmente in discussione, nonostante i sondaggi arrivati da altri club, tra cui il Verona. L’allenatore rosanero avrebbe già individuato la strada da seguire per la prossima stagione, partendo da un cambio tattico importante: addio al sistema utilizzato quest’anno, con l’idea concreta di passare alla difesa a quattro e a un calcio più offensivo e dinamico.





Il tecnico, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, ritiene di avere già una base solida di squadra ma sarebbe convinto della necessità di intervenire per migliorare qualità ed equilibrio della rosa.

Resta invece da definire il futuro del direttore sportivo Carlo Osti. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il dirigente ha lasciato Palermo senza un accordo definitivo con il club e adesso aspetta le decisioni del management del City Football Group. La sua permanenza viene considerata ancora probabile, ma servirà l’ufficialità nei prossimi giorni.