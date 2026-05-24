Nesta in pole per l’Avellino. Abate piace a Torino e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo reggiana (110) nesta

Ignazio Abate è pronto a salutare la Juve Stabia dopo una stagione che ha rilanciato definitivamente il suo profilo tra gli allenatori emergenti del calcio italiano. Il tecnico, protagonista di uno straordinario percorso culminato con la semifinale playoff di Serie B, è finito nel mirino di diversi club sia di Serie A sia di Serie B.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il Sassuolo segue Abate ormai da tempo e continua a considerarlo uno dei profili preferiti nel caso di addio di Fabio Grosso. Il club neroverde avrebbe monitorato anche Alberto Aquilani, ma il nome dell’ex allenatore della Juve Stabia resta particolarmente apprezzato.


Come spiegato ancora da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore anche il Torino avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per Abate. Il profilo del tecnico piace molto alla dirigenza granata, che valuta allenatori giovani ma già capaci di dare identità e organizzazione alle proprie squadre.

Nel focus di Alfredo Pedullà viene inoltre sottolineato come attorno ad Abate si stiano muovendo almeno tre o quattro club di Serie B, pronti a inserirsi qualora dovesse arrivare la separazione ufficiale con la Juve Stabia.

Parallelamente continua a muoversi anche il mercato allenatori dell’Avellino. Secondo Alfredo Pedullà, Alessandro Nesta sarebbe sempre più vicino alla panchina biancoverde dopo i contatti positivi andati avanti nelle ultime ore.

L’ex difensore del Milan rappresenta oggi la prima scelta del club irpino per raccogliere l’eredità di Davide Ballardini. Alfredo Pedullà sottolinea però come la decisione definitiva non sia ancora stata formalizzata e che restino sullo sfondo anche le candidature di Luca D’Angelo e, più defilato, di Michele Mignani.

L’Avellino vuole chiudere rapidamente la questione panchina per programmare al meglio la nuova stagione di Serie B, ma al momento Nesta appare nettamente in pole rispetto alla concorrenza.

Altre notizie

noto polito

Floriano Noto: «Superare il Palermo ci ha dato ulteriore fiducia. Questa squadra non si sente inferiore a nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
e614cecf09

Serie B, stasera Catanzaro-Monza: l’andata della finale Playoff. Probabili formazioni e dove vederla anche in chiaro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (74)

Corriere dello Sport: “Palermo, si riparte dalle conferme. Gyasi resta, Inzaghi spinge per Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia modulo. Osti attende la decisione del City Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
perinetti

Catanzaro, Perinetti applaude i giallorossi: «Possono battere il Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 093656

L’Arena di Verona: “Sogliano chiama Inzaghi. Il tecnico ribadisce: resto al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Gazzetta del Sud: “Clima ostile contro il Catanzaro, serve chiarezza sui fatti di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 082647

Gazzetta dello Sport: “Bari così è un incubo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Alberto Gilardino

Gazzetta dello Sport: “Modena, c’è anche Gilardino per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Repubblica: “Una squadra con la valigia tra prestiti e riscatti. Si scrive il futuro del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 061853

Palanca: «Quando ho visto il Palermo segnare dopo 3 minuti ero preoccupato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Immagine

Playout Serie B: il Südtirol pareggia e si salva, Bari retrocesso in C

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (110) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, uno stadio da record: il pubblico rosanero è già da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (121) pierozzi magnani johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, il rilancio passa dal fortino Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot 2026-05-24 074059

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera del futuro tra città e natura: progetto da oltre 376 milioni di euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
noto polito

Floriano Noto: «Superare il Palermo ci ha dato ulteriore fiducia. Questa squadra non si sente inferiore a nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo manchester city (30) Inzaghi guardiola

Repubblica: “I rosa ripartono da Inzaghi e Osti e con un Guardiola in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026