Nesta in pole per l’Avellino. Abate piace a Torino e Sassuolo

Ignazio Abate è pronto a salutare la Juve Stabia dopo una stagione che ha rilanciato definitivamente il suo profilo tra gli allenatori emergenti del calcio italiano. Il tecnico, protagonista di uno straordinario percorso culminato con la semifinale playoff di Serie B, è finito nel mirino di diversi club sia di Serie A sia di Serie B.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il Sassuolo segue Abate ormai da tempo e continua a considerarlo uno dei profili preferiti nel caso di addio di Fabio Grosso. Il club neroverde avrebbe monitorato anche Alberto Aquilani, ma il nome dell’ex allenatore della Juve Stabia resta particolarmente apprezzato.





Come spiegato ancora da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore anche il Torino avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per Abate. Il profilo del tecnico piace molto alla dirigenza granata, che valuta allenatori giovani ma già capaci di dare identità e organizzazione alle proprie squadre.

Nel focus di Alfredo Pedullà viene inoltre sottolineato come attorno ad Abate si stiano muovendo almeno tre o quattro club di Serie B, pronti a inserirsi qualora dovesse arrivare la separazione ufficiale con la Juve Stabia.

Parallelamente continua a muoversi anche il mercato allenatori dell’Avellino. Secondo Alfredo Pedullà, Alessandro Nesta sarebbe sempre più vicino alla panchina biancoverde dopo i contatti positivi andati avanti nelle ultime ore.

L’ex difensore del Milan rappresenta oggi la prima scelta del club irpino per raccogliere l’eredità di Davide Ballardini. Alfredo Pedullà sottolinea però come la decisione definitiva non sia ancora stata formalizzata e che restino sullo sfondo anche le candidature di Luca D’Angelo e, più defilato, di Michele Mignani.

L’Avellino vuole chiudere rapidamente la questione panchina per programmare al meglio la nuova stagione di Serie B, ma al momento Nesta appare nettamente in pole rispetto alla concorrenza.