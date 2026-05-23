Prima pagina Tuttosport: “Derby disperato”

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Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Serie A, oggi gli ultimi verdetti

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ore 17:58: stop a slogan e proteste”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello all’Italo Belga è scontro sui giudici”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti resta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo accusa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Svolta Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello all’Italo Belga”

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Tuttosport: “Bari in B? Dipende dalla Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Italia, Baldini vara la nuova Nazionale: i convocati per Lussemburgo e Grecia. Quante sorprese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Bari nel caos dopo la retrocessione: il sindaco chiede la cessione del club”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, uno stadio da record: il pubblico rosanero è già da Serie A”

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Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026