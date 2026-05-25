Playoff Serie B, il Monza piega il Catanzaro. Bianco: «Approccio diverso rispetto al Palermo»

Sorride Paolo Bianco dopo il successo per 2-0 del Monza contro il Catanzaro nella finale d’andata dei playoff di Serie B. Il tecnico brianzolo, intervenuto in sala stampa al termine della gara, ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra, sottolineando però come la qualificazione sia ancora tutta da conquistare.

«Alla squadra ho detto che non avremmo dovuto speculare, ma scendere in campo sempre per vincere», ha spiegato Bianco. «Il doppio confronto con la Juve Stabia ci ha insegnato tanto, in queste partite con un errore rischi di buttare una stagione intera».





L’allenatore del Monza ha poi analizzato la prestazione degli avversari, facendo anche un riferimento al precedente turno disputato dai calabresi contro il Palermo: «Il Catanzaro è una squadra forte e ben allenata, abbiamo approcciato diversamente dal Palermo e nel momento migliore loro forse l’abbiamo sbloccata noi».

Nonostante il vantaggio costruito nella gara d’andata, Bianco mantiene alta l’attenzione in vista del ritorno: «Non è ancora finita, in novanta minuti può succedere di tutto e scenderemo in campo venerdì per completare il lavoro».

Spazio anche ai complimenti per Pietro Iemmello, autentico leader tecnico del Catanzaro: «Iemmello è un giocatore che avrebbe potuto fare la Serie A per anni, per me è il più intelligente della categoria».

Bianco ha poi commentato alcune difficoltà incontrate durante il match, soprattutto nelle situazioni individuali: «Abbiamo preso qualche rischio con Pittarello nell’uno contro uno, ma sono situazioni normali se vuoi provare a vincere».

Infine, il tecnico brianzolo ha esaltato la profondità della rosa a sua disposizione, sottolineando il peso avuto dai cambi: «I cambi hanno anche fatto la differenza, ho tanti giocatori forti con caratteristiche diverse e non è facile metterli insieme tutti. Quando ti giri in panchina e vedi giocatori come Petagna, Hernani e tutti gli altri sai che hai a disposizione tante risorse con cui provare a vincere».