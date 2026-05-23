Catanzaro, Perinetti applaude i giallorossi: «Possono battere il Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
perinetti

Il Catanzaro continua a raccogliere attestati di stima dopo la straordinaria cavalcata che ha portato i giallorossi fino alla finale playoff di Serie B contro il Monza. A elogiare il lavoro della squadra calabrese è stato Giorgio Perinetti, attuale direttore generale dell’Athletic Club Palermo, intervenuto nel corso della trasmissione “A tutto campo” di uscatanzarocalcionews.it.

Perinetti ha spiegato come il percorso del Catanzaro non rappresenti affatto una sorpresa per chi conosce bene il valore della squadra costruita dalla società giallorossa. «Non sono affatto sorpreso che il Catanzaro sia arrivato in finale. Lo vado dicendo da mesi: questa squadra avrebbe potuto mettere in difficoltà tutte le corazzate costruite per la promozione diretta».


Il dirigente ha poi sottolineato la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione, culminato con l’accesso all’ultimo atto dei playoff. «La finale contro il Monza è il frutto di un percorso strutturato e meritato. Questo Catanzaro ha qualità e potenzialità per battere il Monza».

Parole che certificano ulteriormente la crescita della formazione calabrese, protagonista di una stagione vissuta sempre ad altissimo livello tra organizzazione tattica, personalità e continuità di rendimento. Dall’eliminazione dell’Avellino fino alla semifinale vinta contro il Palermo, il Catanzaro ha costruito passo dopo passo la propria credibilità anche agli occhi degli addetti ai lavori più esperti.

Nel corso dell’intervista Perinetti ha affrontato anche un argomento rimasto a lungo al centro delle discussioni nell’ambiente giallorosso: il mancato approdo al Catanzaro in qualità di dirigente negli anni scorsi.

L’attuale direttore generale dell’Athletic Club Palermo ha ammesso senza esitazioni il proprio rimpianto per quella trattativa mai concretizzata. «Non eravamo pronti. Dopo aver parlato con il presidente Noto decidemmo di non convolare a nozze. Oggi, a distanza di tempo, devo riconoscere che provo molto rammarico per non aver concluso con il Catanzaro».

Infine Perinetti ha voluto spendere parole di grande stima nei confronti del presidente Floriano Noto, indicato come uno dei principali artefici della crescita costante del club calabrese. «Stimo e apprezzo il presidente Floriano Noto. È una persona seria e profondamente innamorata del Catanzaro, una società a cui saprà regalare ancora grandi soddisfazioni».

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