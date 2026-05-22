Palermo, il messaggio di Peda: «Abbiamo lottato e combattuto fino alla fine»

Dopo l’eliminazione del Palermo ai playoff contro il Catanzaro, il difensore rosanero Patryk Peda ha voluto affidare ai social un messaggio rivolto ai tifosi e all’ambiente siciliano.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il centrale polacco ha espresso tutta l’amarezza per il finale di stagione: «Purtroppo non è finita nel modo che speravamo… Abbiamo lottato e combattuto fino alla fine per provare a realizzare quello che era il nostro e il vostro sogno. Grazie ai tifosi e a tutti quelli che hanno creduto in noi! forza Palermo».





Parole sincere da parte di Peda, che ha voluto ringraziare il pubblico rosanero per il sostegno ricevuto durante tutta la stagione, nonostante la delusione per l’uscita dai playoff.

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