Playout Serie B: Sudtirol-Bari, primo tempo senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Termina 0-0 il primo tempo del ritorno dei playout tra Sudtirol e Bari. Le due squadre hanno faticato a creare occasioni nitide, con un ritmo di gioco generalmente basso e diversi tentativi da fuori area.

Longo schiera il Bari con Moncini e Rao in attacco, Piscopo a metà campo e Pagano trequartista, mentre in difesa partono titolari Mantovani, Odenthal e Nikolaou.


La squadra ospite si fa vedere per prima, con un paio di corner nei minuti iniziali. La prima occasione importante arriva al 32’ con un cross di Rao che sfiora il palo, seguita al 34’ dal grande pericolo per il Bari: Molina entra in area e conclude di sinistro colpendo il legno. Al 43’, Piscopo calcia a lato in area dopo una respinta di Molina.

Nel corso del primo tempo ci sono stati anche due ammonizioni: El Kaouakibi e Maggiore per gioco scorretto. Alcuni giocatori, come Merkaj ed El Kaouakibi, accusano piccoli problemi fisici, ma nulla di grave fino a questo momento.

Si va all’intervallo sullo 0-0, con Sudtirol e Bari pronte a giocarsi tutto nel secondo tempo.

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