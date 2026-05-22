Bari-Südtirol, novanta minuti da brividi: in palio c’è la Serie B

Dentro o fuori. Südtirol e Bari si giocano tutto nella finale di ritorno dei playout di Serie B, una sfida che vale una stagione intera e che potrebbe cambiare il futuro di entrambe le società. Nel doppio approfondimento firmato da Gabriele Gilli e Antonio Guido per il Corriere dello Sport emergono tutta la tensione, le paure e le speranze che accompagnano una delle notti più delicate dell’anno.

Nel focus del Corriere dello Sport firmato da Gabriele Gilli, il Südtirol arriva all’appuntamento con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione dopo lo 0-0 maturato all’andata al “San Nicola”. Per il club altoatesino, alla quarta stagione consecutiva in Serie B dopo la storica promozione del 2022, la permanenza in categoria rappresenterebbe un altro tassello fondamentale di un percorso di crescita sorprendente.





Secondo quanto raccontato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Bari continua a rappresentare un crocevia simbolico nel cammino del Südtirol. Fu proprio la squadra pugliese, infatti, a interrompere il sogno playoff degli altoatesini nel 2023, mentre stavolta la sfida mette in palio la salvezza.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come la squadra di Fabrizio Castori si presenti alla sfida forte di una striscia positiva contro i pugliesi che dura da oltre due anni e mezzo. Il tecnico biancorosso, rimasto ancora una volta in silenzio alla vigilia, punta su una squadra razionale e aggressiva, pronta a sfruttare il tandem offensivo composto da Pecorino e Merkaj.

Sul fronte Bari, invece, Antonio Guido racconta sulle colonne del Corriere dello Sport una squadra obbligata esclusivamente a vincere per evitare la retrocessione in Serie C. «Non ci sono più calcoli né margini d’errore», sottolinea il quotidiano, descrivendo una partita che rappresenta un vero spartiacque nella storia recente del club biancorosso.

Nel pezzo firmato da Antonio Guido per il Corriere dello Sport, il peso offensivo della sfida ricadrà soprattutto su Moncini e Rao, chiamati a trascinare un attacco che nelle ultime settimane ha faticato tremendamente sotto porta. Ma serviranno anche gli inserimenti di Piscopo, Cuni, Esteves e De Pieri per scardinare la compatta organizzazione difensiva del Südtirol.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come Moreno Longo sia chiamato a trovare il giusto equilibrio tra aggressività e lucidità. Il Bari dovrà attaccare fin dai primi minuti senza però concedere spazi a una squadra organizzata e abituata a colpire in profondità con rapidità.

La sensazione è quella di una partita sporca, nervosa e combattuta, con Castori pronto a trasformare il match in una vera battaglia tattica. Una “trincea”, come viene definita nel racconto del Corriere dello Sport, nella quale ogni episodio potrà risultare decisivo per il destino delle due squadre.