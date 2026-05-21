Empoli, sondaggio per Caccavo del Lumezzane

Una stagione deludente quella dell’Empoli, che è riuscito a salvarsi all’ultima giornata disponibile. In vista del prossimo campionato i toscani iniziano a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri sarebbero interessati a Luigi Caccavo, attaccante centrale classe 2002 autore di un’ottima stagione con il Lumezzane. L’Empoli aveva già sondato il calciatore durante il mercato di gennaio e adesso a pronto a tornare alla carica per il giovane centravanti.



