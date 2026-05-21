Empoli, sondaggio per Caccavo del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
l-esultanza-di-caccavo

Una stagione deludente quella dell’Empoli, che è riuscito a salvarsi all’ultima giornata disponibile. In vista del prossimo campionato i toscani iniziano a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri sarebbero interessati a Luigi Caccavo, attaccante centrale classe 2002 autore di un’ottima stagione con il Lumezzane. L’Empoli aveva già sondato il calciatore durante il mercato di gennaio e adesso a pronto a tornare alla carica per il giovane centravanti.


Altre notizie

WhatsApp Image 2026-05-21 at 18.43.56

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Polito: «Sembrava Davide contro Golia. Palermo? Potenziale economico enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
bedin

Palermo-Catanzaro, anche la Lega B condanna gli episodi in tribuna: «Grande spettacolo rovinato dalla tensione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (105) pallone serie b

Serie B, stangata sul Palermo dopo la semifinale col Catanzaro: ammenda da 20 mila euro e due turni a Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Screenshot 2026-05-21 170407

Catanzaro in festa. Iemmello ai tifosi «Abbiamo vinto contro tutto e tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
sottil modena

Modena, Sottil a rischio: il club valuta il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Pedullà: “Palermo, parentesi Osti terminata. Idea Vagnati”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
r113635115208_tml324993529601_112203158741_1776165553826061

Juve Stabia, cresce l’ottimismo: interesse concreto da parte di tre acquirenti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Immagine

Palermo-Catanzaro, due fermi dopo i disordini al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (61) elia

Empoli, Elia guarda avanti: «Ripartire azzerando questa stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
setti

Corriere di Verona: “Setti amareggiato: «La retrocessione del Verona mi ha fatto male. L’idea di Presidio era fare come il City Group»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (85)

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, finale storica. Aquilani: “Siamo il brutto anatroccolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
noto catanzaro

Palermo-Catanzaro, Noto accusa: «Scene indecorose, da uomo del Sud mi vergogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026

Ultimissime

Capuano-e1723359673683

Ternana fallita, Capuano rivela: «I Rizzo erano interessati soprattutto alla clinica»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (157) pierozzi

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, il messaggio di Pierozzi: «Da oggi si riparte»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
l-esultanza-di-caccavo

Empoli, sondaggio per Caccavo del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Elezioni FIGC, Malagò: «Candidatura nata da una richiesta forte e compatta»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
WhatsApp Image 2026-05-21 at 18.43.56

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Polito: «Sembrava Davide contro Golia. Palermo? Potenziale economico enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026