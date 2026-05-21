Pedullà: “Palermo, parentesi Osti terminata. Idea Vagnati”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Il Palermo inizia già a programmare il futuro dopo la delusione arrivata nei playoff di Serie B. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, tra i nomi valutati per il ruolo di direttore sportivo ci sarebbe anche quello di Davide Vagnati.

Reduce dall’esperienza non particolarmente brillante con il Torino FC, Vagnati sarebbe stato proposto al club rosanero e al momento rappresenterebbe uno dei profili presenti nella lista della dirigenza. Non una scelta già definita, ma una candidatura concreta che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.


Alla base delle riflessioni del club ci sarebbe anche la possibile conclusione dell’esperienza di Carlo Osti, destinata a terminare indipendentemente dalla categoria. L’eliminazione nella semifinale playoff avrebbe infatti spinto il City Football Group a valutare cambiamenti importanti nell’area sportiva dopo una stagione considerata al di sotto delle aspettative.

I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire quale direzione prenderà il Palermo, chiamato ora a ripartire con un nuovo progetto tecnico e societario più ambizioso.

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