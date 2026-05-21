Giornale di Sicilia: “Ranocchia e Palumbo, colpi d’autore. Le pagelle di Palermo-Catanzaro”

Il Giornale di Sicilia premia la prestazione del Palermo nonostante l’eliminazione dalla semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera brillano soprattutto Ranocchia e Palumbo, entrambi valutati 7 dopo una gara giocata con qualità e personalità davanti ai 34 mila del Barbera.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, molto positiva anche la prova di Joronen, autore di interventi decisivi nei momenti più delicati della partita. Bene anche Ceccaroni, Segre, Rui Modesto e Johnsen, protagonisti di una gara intensa e giocata fino all’ultimo assalto.





Di seguito le pagelle complete del Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera.

PALERMO

Joronen 7: «Pronto sui primi squilli giallorossi che arrivano immediatamente dopo il gol di Pohjanpalo. Brividi su un disimpegno con i piedi, strepitoso sul tiro a giro di Di Francesco. Di più sull’uscita bassa su Pittarello».

Pierozzi 6: «Non era difficile fare meglio dell’ultima volta. Da quarto di difesa deve stare anche attento a non sbilanciare troppo la squadra. Sbaglia poco e, quando può, dà anche una mano in avanti. Alla fine si prende un rosso per un eccesso di foga, poteva risparmiarselo».

Peda sv: «Giusto il tempo di fare capire a Pittarello che c’è un’altra musica, poi si fa male e dopo un quarto d’ora lascia il campo in lacrime».

Magnani 6: «Entra a freddo e ci mette qualche minuto a carburare. Non va in difficoltà come a Catanzaro, stavolta fa valere fisico ed esperienza su Pittarello».

Ceccaroni 6,5: «Concentrato, aggressivo, anche minaccioso quando serve. Non concede quasi niente a chi gli sta di fronte».

(Corona sv)

Augello 6: «Difende bene e attacca con continuità».

Segre 6,5: «Gioca con una fascia speciale al braccio e la onora come deve. La sua corsa ha un senso, pressa alto e va all’indietro quando gli altri ripartono veloci».

Rui Modesto 6,5: «Inzaghi lo sceglie per dare altro sprint. Va a destra, qualche spunto interessante e poi il gol che dà l’ultima speranza».

Ranocchia 7: «Stavolta non mancano né qualità né sostanza. Prova a mettersi anche in proprio ma trova Pigliacelli a dirgli no. La palla per Rui Modesto è un gioiello».

Le Douaron 6: «Serviva il suo sprint, di fatto si accende solo una volta quando pianta Brighenti».

Vasic 6: «Entra carico a palla. Pressa come un dannato, si rende utile sulla destra e va vicino al gol due volte».

Palumbo 7: «Il tuttocampista che sarebbe servito domenica scorsa. Sempre nel vivo del gioco. Dai suoi piedi parte la punizione che genera il vantaggio, nella ripresa colpisce un palo con una girata prodigiosa».

Johnsen 6,5: «Le solite giocate stilose che, però, stavolta non restano fine a se stesse. Ci mette intelligenza tattica e qualità».

(Gyasi sv)

Pohjanpalo 6,5: «Il gol è un marchio di fabbrica, lestissimo a bucare di testa Pigliacelli. È il 25° stagionale, il primo nei playoff».

Allenatore Filippo Inzaghi 6,5: «Sceglie una squadra super offensiva e un modulo che si era visto solo in emergenza».

Arbitro Marcenaro 5: «Non convince dal primo all’ultimo minuto».