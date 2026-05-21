Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Pedullà esalta il Catanzaro: «Ha dato lezione a chi spende e spande»

Alfredo Pedullà celebra il Catanzaro dopo la qualificazione alla finale playoff di Serie B ottenuta contro il Palermo. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il noto esperto di calciomercato ha elogiato il progetto costruito dal club giallorosso, sottolineando il valore del lavoro svolto dalla società e dall’allenatore Alberto Aquilani.

«Il Catanzaro ha già vinto: programmazione, calcio puro, organizzazione, giovani di grande talento e un Sindaco come Iemmello», ha scritto Pedullà sui social al termine della semifinale playoff disputata al “Renzo Barbera”.





Nel suo intervento, il giornalista ha esaltato soprattutto la struttura societaria del club calabrese: «La triade Noto-Polito-Aquilani ha dato una lezione a chi spende e spande pensando che basti così».

Parole che stanno facendo molto discutere sui social soprattutto dopo l’eliminazione del Palermo, arrivata nonostante gli importanti investimenti effettuati dal City Football Group negli ultimi anni.

Il Catanzaro, infatti, ha conquistato la finale playoff grazie al 3-0 ottenuto nella gara d’andata al “Ceravolo”, riuscendo poi a difendere il vantaggio nonostante il 2-0 subito al “Renzo Barbera” davanti a oltre 33 mila tifosi rosanero.

Il messaggio di Pedullà evidenzia quindi il percorso costruito dal club giallorosso attraverso programmazione, valorizzazione dei giovani e organizzazione tecnica, elementi che secondo il giornalista avrebbero permesso al Catanzaro di competere e superare squadre economicamente più attrezzate.